Посол ЕС об атаке на российские аэродромы: у Украины есть свои карты

Заявление Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот приехал в Белый дом в конце февраля.

Тогда американский лидер утверждал, что у президента Украины "нет карт" и все козыри - у России.

Но вчера, 1 июня, Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой были поражены десятки российских стратегических бомбардировщиков.

По словам главы СБУ Василия Малюка, всего удалось поразить 41 вражеский самолет. Речь о А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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