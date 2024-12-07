Посол про допомогу Німеччини після розмови Зеленського і Шольца: кожного дня є добрі новини

Україна продовжує активно працювати над збільшенням військової підтримки з боку Німеччини. На цьому полі вже є хороші новини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Олексія Макеєва.

"Кожного дня є добрі новини. Вони не є публічними, але про те, про що говорили президент (Володимир Зеленський - ред.) з канцлером (Олафом Шольцом - ред.) у понеділок, уже реалізується в середу. Тому все буде Україна!" - сказав він.

За словами посла, Україна опинилась в центрі виборчій кампанії в Німеччині.

"Те, що Україна опинилася фактично в центрі виборчої кампанії, є на користь нам, якщо Україна не буде використовуватися в популістських цілях і якщо політичні сили утримуються від того, щоби наганяти страх. Бо люди й так перелякані, страх наганяють росіяни, навіщо їх підтримувати в цьому", - зазначив Макеєв.

За його словами, прикрим є те, що під час дебатів у Бундестазі у п’ятницю різні партії, фракції під час обговорення теми підтримки України звинувачували один одного.

Важливим, на його думку є те, що всі демократичні політичні сили все ж висловлювали Україні підтримку.