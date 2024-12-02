Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом

Україна працює над тим, щоб змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання далекобійних ракет Taurus. Українські захисники могли б знищувати більше російських військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з Олафом Шольцом.

За словами глави української держави, на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.

Зеленський уточнив, що Україні не вистачає систем для захисту 20 спеціальних об'єктів через щільні російські ракетні удари.

Також, як додав президент, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.

"У нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, але є й різні погляди. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.

При цьому, за його словами, українські воїни могли б використати Taurus, щоб знищувати ще більше військових цілей РФ.