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Посол о помощи Германии после разговора Зеленского и Шольца: каждый день есть хорошие новости

Украина, Суббота 07 декабря 2024 10:32
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Посол о помощи Германии после разговора Зеленского и Шольца: каждый день есть хорошие новости Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина продолжает активно работать над увеличением военной поддержки со стороны Германии. На этом поле уже есть хорошие новости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"Каждый день есть хорошие новости. Они не являются публичными, но то, о чем говорили президент (Владимир Зеленский - ред) с канцлером (Олафом Шольцом - ред) в понедельник, уже реализуется в среду. Поэтому все будет Украина!" - сказал он.

По словам посла, Украина оказалась в центре избирательной кампании в Германии.

"То, что Украина оказалась фактически в центре избирательной кампании, на пользу нам, если Украина не будет использоваться в популистских целях и если политические силы воздерживаются от того, чтобы нагонять страх. Потому что люди и так напуганы, страх нагоняют россияне, зачем их поддерживать в этом", - отметил Макеев.

По его словам, досадным является то, что во время дебатов в Бундестаге в пятницу разные партии, фракции при обсуждении темы поддержки Украины обвиняли друг друга.

Важным, по его мнению, является то, что все демократические политические силы все же выражали Украине поддержку.

Визит Шольца в Киев

2 декабря немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Входе визита Шольца в Киев состоялась пресс-конференция президента Владимира Зеленского с немецким канцлером. По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы изменить мнение Шольца о поставках ракет Taurus. Благодаря этому украинские защитники могли бы уничтожать больше российских военных целей.

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