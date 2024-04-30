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Посол Данії розповів, коли Україна отримає літаки F-16

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 09:09
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Посол Данії розповів, коли Україна отримає літаки F-16 Фото: Оле Егберг Міккельсен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

Пілоти і наземні команди готуються до використання F-16 в Україні. Літаки прибудуть з Данії влітку цього року.

Про це посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я не дуже знайомий з технічними деталями, але можу процитувати мого прем'єр-міністра, яка нещодавно була в Україні, у Львові, їй поставили те саме питання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала", - повідомив посол.

Він відзначив складність цього питання, оскільки йдеться не лише про літак, це лише одна складова. Також є ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю літака.

"Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії", - розповів Міккельсен.

За його словами, пілоти і наземні команди дуже хочуть почати використання літаків.

"Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - додав посол.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у лютому заявила, що винищувачі F-16, які передає Данія, з’являться в українському небі влітку 2024 року.

Зараз Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Йдеться про підземні сховища та бункери. Літаки будуть розташовані на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити їх виявили.

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