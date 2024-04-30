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Посол Дании рассказал, когда Украина получит самолеты F-16

Украина, Вторник 30 апреля 2024 09:09
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Посол Дании рассказал, когда Украина получит самолеты F-16 Фото: Оле Эгберг Миккельсен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский

Пилоты и наземные команды готовятся к использованию F-16 в Украине. Самолеты прибудут из Дании летом этого года.

Об этом посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра, которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала, - сообщил посол.

Он отметил сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только о самолете, это только одна составляющая. Также существует целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета.

"Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", - рассказал Миккельсен.

По его словам, пилоты и наземные команды очень хотят приступить к использованию самолетов.

"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", - добавил посол.

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в феврале заявила, что передающие Дания истребители F-16 появятся в украинском небе летом 2024 года.

Сейчас Украина готовит комплекс мер по защите истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах. Речь идет о подземных хранилищах и бункерах. Самолеты будут расположены на разных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить их.

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