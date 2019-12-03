Посол Дании в РФ прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Энергетическое агентство Дании (DEA) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в результате обычной административной процедуры. Об этом посол Дании в РФ Карстен Сендергорд сказал в интервью российским СМИ.

По его словам, положительному решению также поспособствовало то, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отправил новый запрос, где речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.

"У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев - это неплохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс", - отметил Сендергорд.

Посол подчеркнул, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам.

"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - сказал Сендергорд.

Как сообщало РБК-Украина, в 30 октября 2019 года правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что газопровод "Северный поток - 2" сможет начать работать в середине 2020 года.