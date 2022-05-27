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Посол Чехии в Украине вернулся в Киев

Фото: посол Чехии в Украине вернулся в Киев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол Чехии в Украине вернулся в Киев. Радек Матула прибыл на работу 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИДа Чехии.

В диппредставительстве республики в городе в данный момент работают пять дипломатов.

"Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства перед началом с 1 июля полугодового председательства Чехии в Совете ЕС", - заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Как сообщил МИД, Чехия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживает реализацию планов получения ею статуса государства - кандидата в члены ЕС.

Посольство Чехии с ограниченным числом дипломатов 13 апреля частично возобновило работу в столице Украины, прерванную с начала вторжения России.

Напомним, в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

Кроме того, ранее посол Финляндии вернулся в Киев.

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Чехия