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Посол Британії: Цинічні ракетні удари РФ неефективні проти українського духу

Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські масовані ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі та енергетичних об'єктах не допоможуть агресору послабити дух захисників України у протистоянні загарбникам.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Вона назвала російські атаки цинічними та жорстокими, але такі спроби залякати українців або зламати їхній дух - марні.

"Російські ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості", - йдеться у публікації.

Фото: скріншот twitter.com/MelSimmonsFCDO

Нагадаємо, що попередні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що сталися 22 жовтня, посол Британії назвала воєнним злочином.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня ЗСУ під час російської ракетної атаки збили понад 60 із понад 70 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

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