Посол Британии: Циничные ракетные удары РФ неэффективны против украинского духа

Российские массированные ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре и энергетических объектах не помогут агрессору ослабить дух защитников Украины в противостоянии захватчикам.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
Она назвала российские атаки циничными и жестокими, но такие попытки запугать украинцев или сломить их дух - бесполезные.
"Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", - говорится в публикации.
Фото: скриншот twitter.com/MelSimmonsFCDO
Напомним, что предыдущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, произошедшие 22 октября, посол Британии назвала военным преступлением.
Ранее сообщалось, что 5 декабря ВСУ во время российской ракетной атаки сбили более 60 из более 70 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.
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