Посол Британії про роботу ППО у Києві: відповідає на "первомайський будильник" РФ

Посол Британії в Україні сьогодні вранці, 1 травня, прокоментувала роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Британії в Україні Мілінди Сіммонс.

"Зараз на вулиці шумно. Зважаючи на звук, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "первомайський будильник" Росії", - заявила посол Британії в Україні.

Раніше ми писали, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Крім того, повідомлялося, що в усіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. Роботу українських сил ППО підтвердили у Київській ГВА, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.