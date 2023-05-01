UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол Британії про роботу ППО у Києві: відповідає на "первомайський будильник" РФ

Фото: посол Британії в Україні Мілінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Посол Британії в Україні сьогодні вранці, 1 травня, прокоментувала роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Британії в Україні Мілінди Сіммонс.

"Зараз на вулиці шумно. Зважаючи на звук, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "первомайський будильник" Росії", - заявила посол Британії в Україні.

Раніше ми писали, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Крім того, повідомлялося, що в усіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. Роботу українських сил ППО підтвердили у Київській ГВА, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВторгнення Росії до України