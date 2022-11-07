Посол Британії пояснила, від чого залежить політичне рішення про вступ України до НАТО

Вона зазначила що у вступі України до НАТО є елемент політичного рішення.

"Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням, тому що якщо ви не досягнете прогресу в цих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів", - сказала посол.

Сіммонс додала, що вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями країн Альянсу було виконано ще до початку повномасштабної війни, але наразі існує необхідність в інституційній реформі оборонних механізмів.

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона довела, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО", - сказала Сіммонс.

Проте, за її словами, НАТО розуміло спроможності ЗСУ ще до війни.

"Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку в цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано. Йшлося про інституціональну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, має відбутися ще багато роботи", - сказала посол.

Сіммонс зазначила, що ця реформа потрібна не лише для питання вступу або не вступу України до Альянсу, вона важлива для того, аби в майбутньому мати сильну армію.

"Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар'єрного росту, їм треба, щоб було викоренено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежуються належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію", - сказала вона.

Посол додала, що ця робота триває з Міноборони України.

Сіммонс також зазначила, що Альянс відкритий для країн, які можуть колективно відігравати свою роль у європейській безпеці. Проте, за її словами, країна НАТО наразі зосереджені на екзистенціальній безпеці України.

Вона також вважає необхідним проведення дискусій щодо гарантії безпеки для України.