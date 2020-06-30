Посол Британии оценила перспективы будапештского формата

Фото: Мелинда Симмонс (РБК-Украина)

Британия всегда была готова принимать участие во встречах в будапештском формате

Будапештский меморандум предусматривал отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совету Безопасности ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. Британия обращалась в Совбез ООН в связи с российской агрессией.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина посол Великобритании Мелинда Симмонс.

По ее словам, Британия всегда была готова принимать участие во встречах в будапештском формате, хотя этого не хотела Россия.

"Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Вопрос в том, куда прилагать усилия. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять?", - считает она.

Посол заявила, что есть еще и минский процесс, который более ефективный.

"Минск сталкивается с самыми разными трудностями, но Великобритания поддерживает этот процесс от самого начала", - сказалала она.

Напомним, в Кабмине заявляли, чтобы остановить президента Российской Федерации Владимира Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года.

В Украине считают, что вопрос возвращения оккупированного Крыма это тяжелый и длительный процесс.

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Автор: Анастасия Рокитна