Посол Британії оцінила перспективи будапештського формату

Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)

Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі

Будапештський меморандум передбачав відсутність агресії щодо України та звернення до Ради Безпеки ООН, якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з безпекою України. Британія зверталася до Радбезу ООН у зв'язку з російською агресією.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Великобританії Мелінда Сіммонс.

За її словами, Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі, хоча цього не хотіла Росія.

"Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде залишатися порожнім. Я не впевнена, що це допоможе. Питання в тому, куди докладати зусилля. Проводити зустрічі тільки для того, щоб в черговий раз показати, що Росія не з'явилася? Але це вже відбувається на інших майданчиках. Навіщо повторювати?", - вважає вона.

Посол заявила, що є ще і мінський процес, який більш ефективный.

"Мінськ стикається з різними труднощами, але Великобританія підтримує цей процес від самого початку", - сказалала вона.

Нагадаємо, у Кабміні заявляли, щоб зупинити президента Російської Федерації Володимира Путіна, Захід повинен переглянути Будапештський меморандум 1994 року.

В Україні вважають, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.

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Автор: Анастасия Рокитна