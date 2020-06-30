ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол Британії оцінила перспективи будапештського формату

Новини » Політика     30.06.2020 - 08:22
Посол Британії оцінила перспективи будапештського формату
Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)

Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі

Будапештський меморандум передбачав відсутність агресії щодо України та звернення до Ради Безпеки ООН, якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з безпекою України. Британія зверталася до Радбезу ООН у зв'язку з російською агресією.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Великобританії Мелінда Сіммонс.

За її словами, Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі, хоча цього не хотіла Росія.

"Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде залишатися порожнім. Я не впевнена, що це допоможе. Питання в тому, куди докладати зусилля. Проводити зустрічі тільки для того, щоб в черговий раз показати, що Росія не з'явилася? Але це вже відбувається на інших майданчиках. Навіщо повторювати?", - вважає вона.

Посол заявила, що є ще і мінський процес, який більш ефективный.

"Мінськ стикається з різними труднощами, але Великобританія підтримує цей процес від самого початку", - сказалала вона.

Нагадаємо, у Кабміні заявляли, щоб зупинити президента Російської Федерації Володимира Путіна, Захід повинен переглянути Будапештський меморандум 1994 року.

В Україні вважають, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України меморандумВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся