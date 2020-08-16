Посол в Словакии первым из белорусских дипломатов поддержал акции протеста

Фото: Игорь Лещеня (скриншот)

Он сказал, что на акциях его родственники

Посол Белоруси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников акций протеста на фоне выборов президента. Он заявил, что солидарен с митингующими.

Об этом он сказал в видеообращении в среду.

По словам дипломата, он поддерживает право людей на демократический выбор и акции протеста.

"Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан", - сказал Лещеня.

Посол добавил, что в акциях принимают участие члены его семьи. Также он поддержал забастовки на предприятиях в республике, в том числе в городе Жодино, откуда он сам родом.

"Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - заключил Лещеня.

Напомним, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.

В стране продолжаются массовые протесты.

Ранее Лукашенко заявил, что власть "убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями".