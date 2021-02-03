Послы стран G7 назвали основные условия для процветания Украины

Послы стран Большой Семерки провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине. Они заявили, что одним из основных условий процветания Украины является независимость Национального банка Украины.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Послы G7 провели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа является основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.

Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Добавим, что миссия Международного валютного фонда 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.