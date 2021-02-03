Посли країн G7 назвали основні умови для процвітання України

Посли країн Великої Сімки провели зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні. Вони заявили, що одним з основних умов процвітання України є незалежність Національного банку України.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Twitter.

"Посли G7 провели корисна розмова з постійним представником МВФ в Україні. Вони вітали конструктивна взаємодія України з МВФ і погодилися, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інститути та комплексна судова реформа є основою процвітання України та виконання нею своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна почала переговори з Міжнародним валютним фондом про створення спеціального фінансового суду.

Крім того, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2021 році.

Додамо, що місія Міжнародного валютного фонду 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.