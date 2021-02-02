Украина начала переговоры с МВФ о создании специального финансового суда

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о создании специального финансового суда. Новый орган необходим для урегулирования споров по банковским кредитам.

Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко интервью агентству Reuters.

"Мы начали это обсуждение с миссией МВФ", - сказал Шевченко.

Как напомнил глава НБУ, объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, это около 40 миллиардов долларов. "Это большая сумма, и ее стоит защищать", - добавил он.

Обсуждение с МВФ является частью более широких переговоров об условиях - включая различные реформы, - которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши по программе МВФ на 5 млрд долларов.

Новый орган призван обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в не могут вернуть деньги через коррумпированную судебную систему. При этом доля неработающих кредитов должна снизиться до 24% к 2023 году по сравнению с нынешними 42%.

НБУ заявляет, что неэффективная кредитная практика ПриватБанка пробила брешь в 5,5 млрд долларов, прежде чем он попал в руки государства. Бывшие владельцы банка оспаривают решение и ведут затяжную борьбу за отмену национализации.

"Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", - сказал Шевченко.

Он отменил, что сокращение проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины.

Более половины сектора остается в руках государства, что Шевченко назвал "большим системным риском", и центральный банк хочет снизить этот уровень до 25% в ближайшие годы.

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.