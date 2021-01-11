Миссия МВФ в Украине возобновила работу в дистанционном режиме

Фото: МВФ (imf.org)

Работа возобновилась после праздников

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 11 января, возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Об этом агентству РБК-Украина сообщили в представительства МВФ в Украине.

Как отметили в представительстве, миссия продолжит встречи с представителями власти и обсуждение "последних актуально экономических событий". Кроме того, в фокусе внимания мероприятия и реформы, необходимые для первого пересмотра программы Stand-By.

Напомним, миссия Европейского департамента Международного валютного фонда начала работу в дистанционном режиме 21-23 декабря. После этого был сделан перерыв на праздники. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что из-за дистанционного характера работы миссии и новогодних праздников работа миссии может продлиться несколько дольше обычных двух календарных недель,

Напомним, Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.