Послы НАТО провели встречу из-за стягивания военных РФ к границе с Украиной

Послы Североатлантического альянса НАТО 1 апреля провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.
Об этом сообщает Reuters.
Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.
"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.