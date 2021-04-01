Послы НАТО провели встречу из-за стягивания военных РФ к границе с Украиной

Послы Североатлантического альянса НАТО 1 апреля провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.

Об этом сообщает Reuters.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.

Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.