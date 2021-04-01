Посли НАТО провели зустріч через стягування військових РФ до кордону з Україною

Посли Північноатлантичного альянсу НАТО 1 квітня провели зустріч на тлі того, що Росія стягує свої війська на кордон з Україною. У зв'язку з цим у НАТО висловили стурбованість.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу недавніх військових дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню в липні 2020 року, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українських солдата", - сказав він.

Дипломати обговорили ескалацію на Донбасі. Представник НАТО сказав інформагентству, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.