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Посли НАТО провели зустріч через стягування військових РФ до кордону з Україною

Автор: Инна Собора

Посли Північноатлантичного альянсу НАТО 1 квітня провели зустріч на тлі того, що Росія стягує свої війська на кордон з Україною. У зв'язку з цим у НАТО висловили стурбованість.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломати обговорили ескалацію на Донбасі. Представник НАТО сказав інформагентству, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу недавніх військових дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню в липні 2020 року, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українських солдата", - сказав він.

Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяДонбасэскалация
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