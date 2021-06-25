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Посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України через ініціативу щодо саміту ЄС-Росія

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 17:56
Посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України через ініціативу щодо саміту ЄС-Росія Фото: посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Німеччини та Франції відвідали Міністерство закордонних справ України. Їх викликали у міністерство для пояснення ініціативи лідерів Франції та Німеччини щодо проведення саміту ЄС та Росії.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - розповіли в МЗС.

Іноземні дипломати у відповідь підтвердили, що Німеччина і Франція є "незмінним друзями України", а також продовжують докладати зусиль для урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням", - додали в МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за діалог з Путіним та запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.

Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини та Франції.

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