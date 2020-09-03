Послы G7 выступили с заявлением из-за ситуации с отбором главы САП

Страны "Большой семерки" (G7) выступают за отбор нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) через прозрачные и политически нейтральные процедуры. Сам антикоррупционный орган должен сохранить независимость.

Об этом говорится в заявлении послов G7 на официальном Twitter-аккаунте.

В заявлении говорится, что послы G7 поддерживают антикоррупционные институты в Украине. А этим органам, в свою очередь, должна быть предоставлена ​​возможность самостоятельно выполнять свою работу с необходимыми полномочиями и ресурсами.

Также послы напоминают, что независимость этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и МВФ.

"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях, и политически нейтральные процедуры отбора", - говорится в заявлении.

Как уточнил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, заявление послов G7 непосредственно касается процедуры отбора нового главы САП.

"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институтов является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в областях от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Принципы (указанные в заявлении послов G7, - ред.) также необходимо применять, когда украинский парламент назначает представителей для отбора нового руководителя САП", - подчеркнул посол.

Отметим, в повестке дня Верховной рады на 3 сентября значится постановление 3898 об утверждении представителей парламента в состав комиссии по избранию главы САП. Документ предлагает назначить семь кандидатов в эту комиссию, а, как пишут некоторые СМИ, они не имеют необходимого антикоррупционного опыта.

Напомним, 21 августа прежнего руководителя САП Назара Холодницкого уволили с занимаемой должности и из органов прокуратуры.

Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы САП еще в мае.