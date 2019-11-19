Россияне столкнутся со спецконфискацией имущества при сделках о покупке украинской земли

Скриншот: Роман Лещенко (Свобода слова Савика Шустера)

По словам уполномоченного президента Украины по земельным вопросам, россияне вообще не смогут купить украинскую землю

Если среди основателей украинских компаний, покупающих украинскую землю, будут граждане РФ, то будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта норма будет четко прописана в законе о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сообщил Лещенко.

Он добавил, что землю купить смогут только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории страны и исключительно они являются основателями юридических лиц.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Ранее министр развития экономики, Тимофей Милованов заявил, что Служба безопасности Украины и разведка будут проверять подозрительные сделки о покупке украинской земли.

Также РБК-Украина писало, что законопроект о рынке земли будет иметь иные показатели объема для продажи в одни руки. По словам Разумкова, главные оговорки, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.