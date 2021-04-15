Послы G7 поддержали Зеленского в ликвидации ОАСК

Послы стран "Большой семерки" (G7) поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК). Дипломаты назвали это решение важным шагом в реформировании судебной системы страны.

Об этом сообщается в официальном Twitter представительства G7 в Украине .

"Послы G7 приветствуют инициативу президента Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине", - говорится в заявлении представительства.

Дипломаты отметили важность того, что суд, который заменит ОАСК, должен быть создан прозрачно и на "основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель". Послы напомнили, что реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей "также важны для обеспечения высокого уровня добродетели судей".