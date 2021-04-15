Посли G7 підтримали Зеленського в ліквідації ОАСК

Посли країн "Великої сімки" (G7) підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського з ліквідації Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Дипломати назвали це рішення важливим кроком у реформуванні судової системи країни.

Про це повідомляється в офіційному Twitter представництва G7 в Україні .

"Посли G7 вітають ініціативу президента Зеленського по ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні", - йдеться в заяві представництва.

Дипломати відзначили важливість того, що суд, який замінить ОАСК, повинен бути створений прозоро і на "основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність". Посли нагадали, що реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів "також важливі для забезпечення високого рівня чесноти суддів".