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Послы G7 одобрили новое соглашение Украины с МВФ

Новости » Экономика     20.11.2019 - 11:23
Послы G7 одобрили новое соглашение Украины с МВФ
Фото: послы G7 (twitter.com/G7AmbReformUA)

Послы G7 сделали заявление о сотрудничестве Украины с МВФ

Послы стран Большой семерки (G7) утром 20 ноября встретились представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая сейчас работает в Киеве. Об этом сообщается в Twitter группы послов.

Послы выразили полную поддержку соглашения с МВФ, которое принесет долговременную пользу Украине.

"G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, котороя принесет долговременную пользу Украине", - говорится в заявлении.

Послы G7 одобрили новое соглашение Украины с МВФ

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования.

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