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Посли G7 схвалили нову угоду України з МВФ

Новини » Економіка     20.11.2019 - 11:23
Посли G7 схвалили нову угоду України з МВФ
Фото: посли G7 (twitter.com/G7AmbReformUA)

Посли G7 зробили заяву щодо співробітництва України з МВФ

Посли країн Великої сімки (G7) зранку 20 листопада зустрілися представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зараз працює в Києві. Про це повідомляється в Twitter групи послів.

Посли висловили повну підтримку угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні.

"G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", - йдеться в заяві.

Посли G7 схвалили нову угоду України з МВФ

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Роном ван Роденом прибула до Києва у четвер, 14 листопада, і працюватиме упродовж тижня.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен відзначив досягнення країни в стабілізації економіки, але також відзначив певні розчарування, зокрема у питанні подолання корупції та державного управління.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування.

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