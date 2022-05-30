Послы ЕС закончили переговоры по санкциям против РФ. До согласия еще далеко, - журналист

Послы стран Европейского союза в понедельник, 30 мая, провели еще одну встречу касательно санкций против России. Политикам не удалось достичь согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Встреча послов ЕС завершена. Лидерам могут быть внесены некоторые изменения в выводы Евросовета по санкциям, но до согласия по шестому пакету еще далеко", - написал он.

По словам журналиста, послы ЕС предлагают слишком много исключений и отступлений, поэтому окончательное решение до сих пор не принято.