Посли ЄС закінчили переговори щодо санкцій проти РФ. До згоди ще далеко, - журналіст

Посли країн Європейського союзу в понеділок, 30 травня, провели ще одну зустріч щодо санкцій проти Росії. Політикам не вдалося досягти згоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
"Зустріч послів ЄС завершена. Лідерам можуть бути внесені деякі зміни в висновки Євроради щодо санкцій, але до згоди по шостому пакету ще далеко", - написав він.
За словами журналіста, посли ЄС пропонують занадто багато винятків і відступів, тому остаточне рішення досі не прийнято.
Нагадаємо, вчора посли європейських країн також проводили переговори щодо шостого пакету санкцій, в якому, ймовірно, буде нафтове ембарго.
Варто відзначити, що ЄС не може остаточно узгодити санкції через Угорщину та інші країни, які блокують заборону на нафту з Росії.
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