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Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против России, - журналист

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Брюссель, Воскресенье 29 мая 2022 12:58
Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против России, - журналист Фото: Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 29 мая, послы Европейского союза проведут встречу. Скорее всего, на переговорах они согласуют шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать 6-й пакет санкций в отношении России, включая компромиссное "нефтяное эмбарго", которое распространяется только на поставляемую нефть", - написал он.

Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.

Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.

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