ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Послы ЕС закончили переговоры по санкциям против РФ. До согласия еще далеко, - журналист

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 30 мая 2022 13:06
Послы ЕС закончили переговоры по санкциям против РФ. До согласия еще далеко, - журналист Фото: в ЕС закончились переговоры по шестому пакету санкций (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Послы стран Европейского союза в понедельник, 30 мая, провели еще одну встречу касательно санкций против России. Политикам не удалось достичь согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Встреча послов ЕС завершена. Лидерам могут быть внесены некоторые изменения в выводы Евросовета по санкциям, но до согласия по шестому пакету еще далеко", - написал он.

По словам журналиста, послы ЕС предлагают слишком много исключений и отступлений, поэтому окончательное решение до сих пор не принято.

Напомним, вчера послы европейских стран также проводили переговоры касательного шестого пакета санкций, в котором, вероятно, будет нефтяное эмбарго.

Стоит отметить, что ЕС не может окончательно согласовать санкции из-за Венгрии и других стран, которые блокируют запрет на нефть из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть