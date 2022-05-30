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Посли ЄС закінчили переговори щодо санкцій проти РФ. До згоди ще далеко, - журналіст

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Брюссель, Понеділок 30 травня 2022 13:06
Посли ЄС закінчили переговори щодо санкцій проти РФ. До згоди ще далеко, - журналіст Фото: в ЄС закінчилися переговори по шостому пакету санкцій (flick com)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн Європейського союзу в понеділок, 30 травня, провели ще одну зустріч щодо санкцій проти Росії. Політикам не вдалося досягти згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Зустріч послів ЄС завершена. Лідерам можуть бути внесені деякі зміни в висновки Євроради щодо санкцій, але до згоди по шостому пакету ще далеко", - написав він.

За словами журналіста, посли ЄС пропонують занадто багато винятків і відступів, тому остаточне рішення досі не прийнято.

Нагадаємо, вчора посли європейських країн також проводили переговори щодо шостого пакету санкцій, в якому, ймовірно, буде нафтове ембарго.

Варто відзначити, що ЄС не може остаточно узгодити санкції через Угорщину та інші країни, які блокують заборону на нафту з Росії.

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