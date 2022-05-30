Посли ЄС закінчили переговори щодо санкцій проти РФ. До згоди ще далеко, - журналіст

Посли країн Європейського союзу в понеділок, 30 травня, провели ще одну зустріч щодо санкцій проти Росії. Політикам не вдалося досягти згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter .

"Зустріч послів ЄС завершена. Лідерам можуть бути внесені деякі зміни в висновки Євроради щодо санкцій, але до згоди по шостому пакету ще далеко", - написав він.

За словами журналіста, посли ЄС пропонують занадто багато винятків і відступів, тому остаточне рішення досі не прийнято.