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Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза сегодня, 10 ноября, утвердили все критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Теперь работа над санкционным списком должна ускориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, лидеры Евросоюза дадут "зеленый свет" новому пакету санкций, скорее всего, 15 ноября. После этого согласованный и утвержденный документ должны опубликовать в официальном журнале ЕС.

"Фактическая публикация, вероятно, состоится чуть позже", - отметил Йозвяк.

Напомним, в новый пакет санкций ЕС могут попасть белорусские чиновники, причастные к организации канала нелегальной миграции через Беларусь в Европу. Не исключено, что под европейские санкции попадут и белорусские организации.

Кроме того, Литва предлагала добавить в новый пакет санкций аэропорты Беларуси, которые принимают рейсы с нелегальными мигрантами.

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