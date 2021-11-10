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Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст

Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу сьогодні, 10 листопада, затвердили всі критерії п’ятого пакету санкцій проти Білорусі. Тепер робота над санкційним списком має прискоритися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, лідери Євросоюзу дадуть "зелене світло" новому пакету санкцій, скоріш за все, 15 листопада. Після цього узгоджений та затверджений документ мають опублікувати в офіційному журналі ЄС.

"Фактична публікація, ймовірно, відбудеться трохи пізніше", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, до нового пакету санкцій ЄС можуть потрапити білоруські посадовці, причетні до організації каналу нелегальної міграції через Білорусь в Європу. Не виключено, що під європейські санкції потраплять і білоруські організації.

Крім того, Литва пропонувала додати до нового пакету санкцій аеропорти Білорусі, які приймають рейси з нелегальними мігрантами.

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СанкціїБілорусьЕвросоюз