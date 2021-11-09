ЕС близок к введению нового пакета санкций против Беларуси, - Reuters
Евросоюз близок к введению новых санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
По данным источников издания в дипломатических кругах, Евросоюз может ввести санкции против главы МИД Беларуси Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа". В черные списки также могут попасть белорусские официальные лица, причастные к миграционному кризису на границе с Польшей, Литвой и Латвией.
Собеседники агентства отметили, что также рассматривается возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, которые были введены в июле. Ожидается, что ограничения затронут страховой рынок страны и его основного игрока - государственную компанию "Белросстрах".
Решение о новых санкциях против Беларуси может быть принято уже на следующей неделе.
Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС утвердить расширенный режим санкций в отношении властей Беларуси из-за миграционного кризиса.
Отметим, введение новых санкций в отношении Беларуси поддержала Франция.
О том, с чего начался миграционный кризис и какая ситуация складывается на польско-беларусской границе - в материале РБК-Украина.