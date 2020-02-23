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Британия введет новые паспорта после Brexit

Новости » Политика     23.02.2020 - 09:36
Британия введет новые паспорта после Brexit
Фото: Прітті Патель (skynews)

Введение новых паспортов будет происходить поэтапно

Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевская из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта, которые получат синий цвет.

"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - пояснила она.

Отмечается, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Кроме того, страница с данными о гражданине в новом паспорте будет выполнена из поликарбоната, который будет содержать технологии для обеспечения безопасности персональных данных.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия после завершения переходного периода Brexit планирует изменить миграционную систему. Согласно новой системе граждане ЕС будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию.

Как известно, 1 февраля Великобритания официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах.

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