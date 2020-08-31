Послы ЕС одобрят санкции против Беларуси на следующей неделе, - журналист

На следующей неделе послы стран Европейского союза одобрят санкции против Беларуси. Работа над ними еще продолжается.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, рабочие группы на этой неделе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси.

"Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - подчеркнул Йозвяк.

Напомним, сегодня Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против 30 чиновников из Беларуси, в том числе и в отношении президента Александра Лукашенко.

Фигурантам списка запрещено въезжать в страны Балтии, а в будущем перечень может быть расширен. Под санкции попали лица, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и силовые разгоны демонстрантов.

На прошлой неделе Лукашенко выступил с угрозами ответить на санкции со стороны ряда стран против Беларуси. В частности, ответные меры могут ввести в отношении Литвы и Польши. По словам белорусского лидера, воздушное пространство могут закрыть для авиакомпаний из этих стран.