Посли ЄС схвалять санкції проти 9 організаторів виборів на Донбасі в середу

Фото: вибори на Донбасі (vk.com anna-news.info)

До Різдва повинні ввести і санкції проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері

Посли Європейського союзу в середу повинні схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, до Різдва повинні бути введені і санкції проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері.

"Посли ЄС повинні в середу схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" у східній Україні. Міністри закордонних справ ЄС підтвердять це в наступному місяці. Введення санкцій проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері, також має бути схвалене до Різдва", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС може додати до списку санкцій ще чотири людини через проведення "виборів" на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, раніше в списку санкцій знаходилося п'ять осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі

Підкреслимо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У НАТО відзначили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінським угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри РЄ запевнили про невизнання "виборів" і висловили повну підтримку українській стороні.