ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Посли ЄС схвалять санкції проти 9 організаторів виборів на Донбасі в середу

Новини » Політика    03.12.2018 - 11:11
Посли ЄС схвалять санкції проти 9 організаторів виборів на Донбасі в середу
Фото: вибори на Донбасі (vk.com anna-news.info)

До Різдва повинні ввести і санкції проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері

Посли Європейського союзу в середу повинні схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, до Різдва повинні бути введені і санкції проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері.

Посли ЄС схвалять санкції проти 9 організаторів виборів на Донбасі в середу

"Посли ЄС повинні в середу схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" у східній Україні. Міністри закордонних справ ЄС підтвердять це в наступному місяці. Введення санкцій проти 5 осіб, відповідальних за атаку в Солсбері, також має бути схвалене до Різдва", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС може додати до списку санкцій ще чотири людини через проведення "виборів" на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, раніше в списку санкцій знаходилося п'ять осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі

Підкреслимо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У НАТО відзначили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінським угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри РЄ запевнили про невизнання "виборів" і висловили повну підтримку українській стороні.

Екс-глава ФБР дасть свідчення у справі втручання Росії у вибори У США мають намір ввести другу частину санкцій проти РФ у справі Скрипаля
Новини України ЕвросоюзДонбасвыборыСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся