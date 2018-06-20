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Интервью

Турчинов считает Керченский мост серьезной угрозой безопасности Украины

НовостиПолитика    20.06.2018 - 13:58
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Благодаря Керченскому мосту РФ может оперативно перебрасывать в Крым значительные силы Сухопутных войск

Секретарь Совета национальной безопасность и обороны Украина Александр Турчинов считает Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Благодаря мосту (Керченскому мосту, - ред.) теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - заявил Турчинов, отметив, что оккупированный Россией Крым максимально милитаризирован.

По словам Турчинова, РФ наращивает в Крыму силы Черноморского флота, а размещенные в Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по позициям в глубоком тылу, что, по словам Турчинова, представляет для Украины серьезную угрозу.

"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющих на вооружении крылатые ракеты", - заявил Турчинов, добавив, что наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа.

"В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Турчинов допускает провокации из-за усиления десантных возможностей РФ в Азовском море.

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Теги публикации: Российская Федерация, Керченский мост, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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