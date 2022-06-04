ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России, - МИД Польши
Европейский союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет уже седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью PAP.
"Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности", - заявил он.
По его словам, также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.
Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.
Напомним, ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что ЕС не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.