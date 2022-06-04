ЕС пока не рассматривает введение эмбарго на российский газ, - еврокомиссар

Европейская комиссия не исключает дальнейших санкций против России из-за войны в Украине, но в настоящее время не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Stampa .

Он считает, что хотя война в Украине не будет выиграна санкциями, шесть пакетов санкций ЕС совершит разрушительное воздействие на российскую экономику и власть.

"Официальная позиция Еврокомиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос заключается в том, чтобы ударить по России, но так, чтобы не нанести слишком большого ущерба нам", - заявил он.

Джентилони объясняет, что война имеет свою цену.

"Берегитесь: никто не думал победить его санкциями, потому что президент России Владимир Путин захочет выйти из него только с помощью переговоров, которые позволят ему избежать необходимости говорить, что он потерпел поражение", - подчеркнул еврокомиссар.