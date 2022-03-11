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Послы ЕС могут принять четвертый пакет санкций против России на этой неделе, - журналист

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 20:21
Послы ЕС могут принять четвертый пакет санкций против России на этой неделе, - журналист Фото: послы ЕС могут принять четвертый пакет санкций против России на этой неделе (фото neweasterneurope.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз может принять четвертый пакет санкций против Российской Федерации уже в ближайшее время. Послы ЕС, вероятно, встретятся уже в это воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Возможно, послы ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить и принять решение относительно четвертого пакета санкций ЕС в отношении России",- пишет Йозвяк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ввели очередные жесткие санкции против Российской Федерации. Тем временем директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт России на фоне введенных ограничений против агрессора.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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