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Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Напомним, Украина призывала ЕС применить этот новый механизм для наказания России за нарушение прав человека в Крыму.

Кроме того, в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси из-за внутриполитического кризиса в стране.

Добавим, в ЕС также готовят санкции из-за военного переворота в Мьянме. Санкции могут ввести против предприятий, которые приносят доход военным Мьянмы.

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Новости Украины Санкции против РоссииРоссийская ФедерацияКитайнарушение прав
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