Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - журналіст

"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни також там, а також кілька інших", - написав журналіст у Twitter.

Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських посадовців через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та розгін акцій протесту в Росії.