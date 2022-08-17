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Послы четырех стран начали работу в Украине

Фото: послы четырех стран начали работу в Украине (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Посол Кыргызстана Идрис Кадиркулов, посол Румынии Александру Виктор Микула, посол Бельгии Питер Ван де Вельде и посол Испании Рикардо Лопеса-Аранды Хагу начали дипломатическую миссию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов четырех стран.

Зеленский надеется на решительную позицию Кыргызстана в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент отметил важность восстановления полноформатной взаимовыгодного сотрудничества нашей страны и Кыргызстана и активизации политического диалога высокого уровня.

Глава государства поблагодарил президента, правительство и граждан Румынии за широкую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения,в частности, принятие вынужденно перемещенных лиц.

Президент выразил надежду, что Бельгия вместе с другими европейскими партнерами приступит к восстановлению Украины. Он также поблагодарил народ и руководство Бельгии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский поблагодарил правительство Испании за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также поддержку суверенитета и целостности нашей страны.

Напомним, в начале июля Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника, в Венгрии Любови Непоп, в Чехии - Евгения Перебейноса, в Индии - Игоря Полихом, в Норвегии Вячеслава Яцюка.

Президент отметил, что послы были уволены с целью обычной ротации.

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