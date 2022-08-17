Послы четырех стран начали работу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов четырех стран.

Зеленский надеется на решительную позицию Кыргызстана в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент отметил важность восстановления полноформатной взаимовыгодного сотрудничества нашей страны и Кыргызстана и активизации политического диалога высокого уровня.

Глава государства поблагодарил президента, правительство и граждан Румынии за широкую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения,в частности, принятие вынужденно перемещенных лиц.

Президент выразил надежду, что Бельгия вместе с другими европейскими партнерами приступит к восстановлению Украины. Он также поблагодарил народ и руководство Бельгии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский поблагодарил правительство Испании за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также поддержку суверенитета и целостности нашей страны.