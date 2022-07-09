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Зеленский назвал причину сегодняшнего увольнения украинских послов

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 22:27
Зеленский назвал причину сегодняшнего увольнения украинских послов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинские послы в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии были уволены сегодня в целях обычной ротации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Подписал указы об увольнении послов. Это вопрос ротации. Обычная часть дипломатической практики. Будут назначены новые представители Украины, кандидатуры готовятся по линии МИД", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня президент подписал указы об увольнении посла в Германии Андрея Мельника, в Венгрии - Любови Непоп, в Чехии - Евгения Перебийниса, в Индии - Игоря Полиху, в Норвегии - Вячеслава Яцюка.

До этого немецкие СМИ писали, что Мельник, который в своей работе часто занимал агрессивную позицию по отстаиванию украинских интересов в Германии, может перейти на работу в МИД Украины.

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