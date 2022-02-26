Послужать Україні. Військові захопили декілька російських танків у Чернігівській області
Фото: військові захопили декілька російських танків у Чернігівській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Чернігівській області українські захисники захопили кілька танків російських окупантів. Бойові машини послужать на благо Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
Інші ж танки були знищенні.
"Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости", - пише пресслужба.
Фото: військові захопили декілька російських танків у Чернігівській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові збили ще один російський винищувач над Чорним морем.