Послушник Почаївської лаври у соцмережах підтримував окупацію України. Йому оголосили підозру

Послушник Почаївської лаври у соціальних мережах заявляв про підтримку окупації України росіянами. Правоохоронці оголосили йому підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Послушник, що з 2017 року проживає на території Почаївської лаври, у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій України й глорифікацію російських військових", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у поширених ним відеоматеріалах містяться публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації РФ.
Послушнику Почаївської лаври повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство.
Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів Почаївської лаври.
Раніше стало відомо, що Почаївську лавру почали повертати державі. Вже було відкрито кримінальне провадження, оскільки УПЦ МП не допускає представників заповідника до церкви, на яку завершилася оренда.
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