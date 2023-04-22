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Мінкульт створив комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври

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Київ, Субота 22 квітня 2023 22:28
Мінкульт створив комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври Фото: Олександр Ткаченко, голова Мінкульту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів Почаївської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мінкульту Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", - розповів міністр.

Він додав, що у Чернігові Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", - додав урядовець.

Варто зауважити, що оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Почаївську лавру почали повертати державі. Вже було відкрито кримінальне провадження, оскільки УПЦ МП не допускає представників заповідника до церкви, на яку завершилася оренда.

Також ми писали, що ПЦУ створила на території Почаївської лаври релігійну організацію, незважаючи на оренду УПЦ МП.

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